Roberto anuncia mudanças no secretariado e cargos de primeiro escalão da Prefeitura de Anápolis

O prefeito Roberto Naves (PP) anunciou, em decreto publicado na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial, mudanças no secretariado e cargos de primeiro escalão da gestão municipal.

Titular da Secretaria de Educação desde o início deste segundo mandato, Eerizania de Freitas deixa a pasta e retorna à Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura.

No lugar da professora assume Alex Martins (PP), que estava à frente da Secretaria de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura. O vice-prefeito Márcio Cândido (PSC) ocupará a pasta no lugar do vereador licenciado.

Segundo Roberto, “as mudanças buscam oxigenar a máquina pública”, com foco na execução de serviços e obras, como as do Anápolis Investe.

O publicitário Rodrigo Tizziani também deixa a Secretaria de Comunicação, Eventos e Modernização, a pedido, para se dedicar a projetos pessoais. O jornalista Luís Gustavo Rocha, atual diretor de Comunicação, assume a pasta.

Já no âmbito das assessorias especiais do gabinete do prefeito, saem Henrique Morgantini (jornalismo) e Nelson Gomes (parlamentar). Este último comandará o escritório político da deputada estadual eleita e primeira-dama, Vivian Naves (PP).