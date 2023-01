Goiânia e região Metropolitana estão com mais de 3 mil vagas de empregos abertas

O Governo de Goiás está com 3.084 vagas de emprego disponíveis, com direito a carteira assinada, para profissionais de Goiânia e região Metropolitana.

As oportunidades são para os cargos de atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, pedreiro, motorista de caminhão, operador de telemarketing ativo e receptivo, servente de obras, vendedor interno, porteiro, auxiliar de linha de produção e motorista de ônibus.

Para pleitear uma das vagas, é necessário apresentar o comprovante de endereço e currículo em uma das unidades do Vapt Vupt, com atendimento do Sine.

Na capital, o agendamento de entrevistas pode ser feito nos seguintes locais: Portal Shopping, Praça Cívica, Shopping Cerrado, Camelódromo Praça da Bíblia, Shopping Cidade Jardim, Araguaia Shopping, Camelódromo de Campinas 2 e Shopping Mangalô.

Já em Aparecida de Goiânia, o público pode procurar as unidades do Vapt Vupt nos shoppings Buriti, Aparecida e no Garavelo.

Vale ressaltar que do total de oportunidades disponíveis, 56 são destinadas para pessoas com deficiência (PCD).

Mais informações podem ser acessadas aqui.