Nem sempre lembramos de ingerir uma boa quantidade de água ao longo do dia. Às vezes a correria é tanta que beber o líquido nem passa pela nossa cabeça. No entanto, você sabia que existem frutas deliciosas que são excelentes para quem esquece de beber água?

Esses itens são repletos de água e ajudam a repor a falta de líquido dentro do organismo das pessoas que estão com a cabeça no mundo da lua.

Então, se você é uma dessas pessoas, veja quais são os alimentos que podem te ajudar a manter o corpo hidratado mesmo sem tomar água.

6 frutas que são deliciosas e excelentes para quem esquece de beber água

1. Melancia

A melancia é um dos alimentos mais ricos em água. Para se ter uma ideia, em sua composição, a quantidade de líquido composto na fruta é de 93,6 gramas.

2. Melão

Além de ter uma alta quantidade de água para quem esquece de beber o item, a fruta é também um ótimo aliado para quem quer perder uns quilinhos.

Isso porque dentro dele há 91,8 gramas.

3. Morango

O morango tem 90,1 gramas de água e, por conta disso, é uma fruta ótima para quem quer repor a quantidade de água no organismo. Vale lembrar que o alimento é rico em antioxidantes, como antocianinas e o ácido elágico, que conferem outros benefícios para a saúde.

4. Tomate cru

Você sabia que ao comer um tomate cru você está ingerindo 93,5 gramas de água? Pois é. Então, se não sabia, fica aí a dica.

5. Abacaxi

Além de ser uma fruta rica em vitaminas, minerais e enzimas, como a bromelina, o abacaxi pode ser ótimo para quem esquece de beber água. Para se ter uma noção, o item possui 87,0 gramas do líquido.

6. Goiaba

Por fim, outro alimento que pode ser ótimo para repor o líquido no organismo é a goiaba. Ela tem 86,0 gramas de água e, por conta disso, é também mais um aliado na dieta.

