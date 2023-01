Emerson Leandro da Silva, de 35 anos, mais conhecido pelo apelido “Mim”, morreu afogado após ter entrado no Rio Mimoso, localizado na zona rural de Morrinhos, no Sul do estado, com o simples intuito de tentar salvar um bezerro.

O Portal 6 apurou que a vítima desapareceu na terça-feira (17), quando segundo uma testemunha, o homem teria tentado recuperar o animal que estava presente do outro lado da margem.

No entanto, em um determinado momento, Emerson Leandro acabou se desequilibrando enquanto tentava atravessar o rio e submergiu, não sendo então mais visto.

Diante dos fatos, a guarnição náutica do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionada para realizar as buscas pela vítima, mas mesmo com diversos mergulhos realizados no ponto indicado pela pessoa que havia testemunhado o afogamento, não houve êxito no primeiro dia.

Ao G1, os militares a frente do trabalho informaram que o homem foi encontrado a aproximadamente 800 metros de distância do ponto exato em que teria desaparecido.

Além disso, os bombeiros também revelaram que não tiveram qualquer sinal do bezerro que Emerson Leandro estava tentando resgatar no momento em que o afogamento aconteceu.

Por meio das redes sociais, a prefeitura de Água Limpa, cidade em que a vítima residia, lamentou a morte do morador chamado carinhosamente de “Mim”.