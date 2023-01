Anápolis terá o primeiro bazar de 2023 com roupas, calçados e acessórios a partir de R$ 3

A ONG SOS Animais Anápolis realiza neste sábado (21) o primeiro bazar de 2023 com o objetivo de arrecadar fundos para a organização.

Serão comercializados itens novos e seminovos, como roupas, sapatos e acessórios femininos e masculinos, além de utensílios para casa, com preços de R$ 3 a R$ 30.

O evento será das 09h às 15h, na Microlins da Rua Senador Alfredo Nasser, ao lado da Chalé Madeiras, no Centro.

O dinheiro arrecadado com a venda dos itens será utilizada para arcar com as despesas de alimentação, tratamentos e medicação dos animais resgatados pela ONG.

Mais informações podem ser consultados pelo Instagram @sosanimaisanapolis.