Sofrendo por não conseguir encontrar emprego, jovem ganha da mãe o que trabalho nenhum poderia dar para ela

Uma jovem compartilhou no Twitter o gesto lindo e emocionante que recebeu após comentar com a mãe sobre o desespero de ter ficado desempregada e o caso viralizou.

Identificada na rede como Carolyne, a moça contou que estava preocupada com as questões de trabalho e, automaticamente, a mãe quis consolá-la com um agrado.

“Filha, Deus nunca nos abandonou e eu sei que ele tem algo bonito para você, apenas deixe-o nas mãos dEle e não hesite. PS: para adoçar o seu dia”, foi escrito em um bilhete, juntamente de uma barra de chocolate e entregue à jovem.

Ainda mais emocionada, a internauta explicou que ficou sem palavras e que a atitude simbólica trabalho nenhum poderia dar a ela.

Nos comentários, os usuários do Twitter ficaram comovidos também. “Ter uma rede de apoio, mesmo na fase adulta, é tão importante para nossa saúde mental. Valorize sua mãe”, disse uma garota.

“Ah, se todos os pais fossem assim, haveria menos depressão e sofrimento por aí. Tenho certeza disso”, destacou outro.

Confira!