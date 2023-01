A recompensa recebida pelo jovem que ganhou R$ 26 mil por engano do McDonald’s e devolveu

Imagina estar num drive-thru e receber US$ 5 mil (cerca de R$ 26 mil) junto com o pedido. Parece surreal, mas foi o que aconteceu com o jovem Josiah Vargas.

Ele parou para comprar um café da manhã, mas além do lanche acabou levando um pacote com várias notas de dólares.

A situação foi registrada pelo jovem em um vídeo com mais de 1,4 milhão de visualizações no TikTok, onde mostra o dinheiro.

“Agora tenho que devolver isso porque sou uma boa pessoa, acho”, se questiona no vídeo. “Por que vocês fariam isso comigo? Vocês sabem o quanto eu quero esse dinheiro?”, completa.

Ao retornar para o estabelecimento, Josiah é festejado pelos trabalhadores do Mc Donald’s que o agradecem pela boa ação.

A recompensa encontrada pelos funcionários para agradecer ao jovem foi oferecer lanches de graça por 1 mês e US$ 200 (cerca de R$ 1 mil).