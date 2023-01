Mais um concurso público é aberto; 143 vagas para quem quer trabalhar no interior de Goiás

A Prefeitura de Santa Isabel, município localizado na região Central do estado, abriu concurso público com 143 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições serão abertas no dia 11 de fevereiro e se estendem até 08 de março pelo site da Proconsult, banca responsável pela organização do certame.

Os salários variam entre R$ 1.300 e R$ 3 mil, dependendo da função escolhida. A carga horária semanal é de 30 a 40 horas.

As vagas oferecidas são para as áreas de agente administrativo (08 vagas), auxiliar administrativo (01), auxiliar administrativo I (01), motorista plantonista de ambulância (06), motorista II (05), motorista III (04), artífice (01), auxiliar de artífice (01), agente de vigilância (09), auxiliar de serviços gerais (04) e gari / coletor de resíduos (13).

Também há oportunidades para merendeira (05), operador de máquinas agrícolas e rodoviárias (04), operador de máquinas agrícolas – tratorista (04), eletricista (01), mecânico – veículos / máquinas / caminhões (01), recepcionista (03), agente de portaria de unidade escolar (07), jardineiro (02), zelador – jardineiro (01), porteiro (01) e coveiro (01).

Outros cargos oferecidos são para lavador de veículos leves, caminhões e máquinas (01), borracheiro (01), guarda noturno (06), secretária – câmara (01), zelador – câmara (01), técnico de enfermagem (03), agente comunitário de saúde (06), agente de combate em endemia (02), coordenador de transporte escolar (01), digitador (02), coordenador de protocolo (01) e secretário escolar (02).

Por fim, também há vagas para assistente social (01), fiscal de posturas e edificações (01), fiscal de tributos (01), fisioterapeuta (01), avaliador (01), coordenador de transporte escolar (01), nutricionista (01), farmacêutico (01), auditor fiscal de tributos (01), controlador interno (01), coordenador de departamento de pessoal (01), assistente técnico em agronomia (01), educador físico (01), professor I (18), pedagogo de AEE (02).

Para ler o edital completo, clique aqui.