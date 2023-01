Protesto contra governo socialista reúne dezenas de milhares em Madri

Mais de 30 mil pessoas, segundo dados oficiais, ou meio milhão de pessoas, segundo os organizadores do evento, se reuniram ao meio-dia deste sábado (21) na praça Cibeles, em Madri, para protestar contra o governo socialista de Pedro Sánchez.

Convocada por cerca de cem associações e grupos da sociedade civil, a manifestação defendia bandeiras da direita e contou com representantes de políticos do Partido Popular, o Vox e o Cidadãos.

Sob o lema “Pela Espanha, pela democracia e pela Constituição”, os manifestantes reclamaram que Sánchez coloca a democracia em risco. Segundo eles, o governo estava sequestrando instituições, libertando terroristas do ETA (organização do País Basco) devido a revisões do Código Penal e diminuindo penas de condenados após a entrada em vigor da nova lei de agressão sexual.

“Não se trata de esquerda, direita ou centro, mas de não permanecer impassível perante a grave erosão das nossas instituições, a deterioração da nossa democracia e o enfraquecimento do nosso Estado”, anotou o manifesto do protesto.

O único político de expressão nacional presente foi o presidente do partido de ultradireita Vox. Santiago Abascal disse estar convencido da “necessidade de uma mobilização permanente e massiva até a expulsão do autocrata Pedro Sánchez do poder”.

Segundo ele, o protesto foi contra “o pior governo da história” da Espanha, que “pisou na Constituição ao prender os espanhóis”, referindo-se à quarentena durante a pandemia, enquanto liberta “estupradores, terroristas e golpistas”.

Para os organizadores, as recentes mudanças no Código Penal mostram que o governo está “adaptando” as leis para que criminosos saiam às ruas. Isso seria um primeiro passo de um plano “oculto e de largo alcance” para realizar “mudanças constitucionais ilegítimas”.

Sánchez respondeu dizendo que a manifestação foi feita por cidadãos nostálgicos. “Eles defendem uma Espanha quebrada, uniforme e excludente”, disse o premiê. “Somos uma maioria de espanhóis que querem uma Espanha unida, em convivência, que respeite a diversidade e avance em direitos e prosperidade.”