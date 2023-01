Pai acaba com o domingo da família após dizer o que achou da comida que a filha fez

Um pai foi duramente criticado após compartilhar a reação que ele teve depois de comer uma comida preparada pela filha. Ele publicou a história no fórum Reddit para pedir a opinião dos internautas.

Segundo o relato, a jovem havia cozinhado um prato especial para a família apreciar no jantar de domingo, mas o homem acabou com o momento ao dizer que o alimento estava “horrível”.

“Todos os domingos nós fazemos um jantar em família e minha esposa é quem prepara a refeição, mas neste final de semana uma das minhas filhas perguntou se poderia testar uma receita de pizza caseira e nós concordamos”, contou.

Só que, de acordo com o pai, a comida não o agradou. “Apesar disso, minha esposa e meus outros filhos a elogiaram. Eu não consegui fazer o mesmo e quando ela me perguntou se eu gostei, disse que estava horrível”, completou.

O homem ressaltou que precisou contar a verdade para a moça, pois ele estava preocupado com a possibilidade dela voltar a se arriscar na cozinha.

“Ela ficou chateada e foi para o quarto, depois todos na mesa me criticaram, mas eu disse que se a elogiasse ela continuaria fazendo sua pizza e a última coisa que eu quero é ser obrigado a comer uma pizza ruim todos os domingos. Depois disso, eles disseram que eu arruinei o nosso jantar e ficaram irritados comigo”, disse.

No fórum, o pai recebeu uma ‘chuva’ de comentários negativos. Segundo depoimentos de internautas, ele poderia ter feito uma “crítica construtiva”.

“Existe a forma certa e a forma errada de lidar com as falhas, você escolheu a errada. Em vez de ensinar sua filha a aprimorar seus conhecimentos, você a ensinou a desistir diante do primeiro erro”, comentou uma usuária.