Conheça a ilha em Goiás que é pouco explorada e ideal para passeios românticos

Quem disse que não existe praia em Goiás? Em Minaçu, no Norte de Goiás, existe uma ilha que é pouco explorada e ideal para passeios românticos.

A Praia do Sol é localizada em uma ilha artificial no Lago Cana Brava. Com mais de 11 mil metros quadrados, o local comporta até 40 mil pessoas.

Para os apaixonados é possível andar no lago em alguma das embarcações. Também existe a possibilidade de curtir momentos românticos em um dos mirantes do lugar.

Os que gostam de mais agito também são contemplados pela Praia do Sol. O Carnaval de Minaçu é realizado anualmente no local e atrai milhares de visitantes.

A infraestrutura do lugar é outro atrativo para os turistas. São diversos bares, quiosques e espaços para a prática de atividades físicas.