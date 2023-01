Conheça o supermercado que criou caixa com funcionalidade inédita e tem feito muito sucesso

Sabe aquelas pessoas que adoram conversar nas filas de supermercado e acabam atrasando os demais clientes apressados? Pois bem, uma rede holandesa criou uma funcionalidade para resolver esse problema.

Kletskassa (caixa com conversa) foi o nome adotado aos lugares específicos para quem gosta de passar as compras com tranquilidade. Neste, tanto os profissionais, como os clientes podem puxar bons assuntos e embalar cada produto sem pressa.

A iniciativa foi da rede Jumbo, na Holanda, em 2019. Com o sucesso, as 200 filiais da ampla empresa já aderiram também à modalidade. Para completar, agora um “cantinho da conversa” foi implementado.

Nesta opção, as pessoas podem parar um pouco, depois das compras, tomar um café gratuitamente e conversar tanto com os trabalhadores, como com os demais clientes.

O que mais impressionou a todos é que não foram apenas os idosos que gostaram das opções. Pessoas de todas idades tem reservado alguns minutos do dia para falar um pouco sobre a rotina corrida e o projeto se tornou um sucesso.

De acordo com dados oficiais, cerca de 1,3 milhão de habitantes da Holanda têm 75 anos ou mais. Entre eles, 33% relataram sofrer ou já ter sofrido de solidão moderada. O problema está afetando até mesmo idades inferiores.

“Estamos orgulhosos de que nossa equipe queira trabalhar nos caixas com conversa. Eles realmente querem ajudar as pessoas e fazer contato com elas. É um gesto pequeno, mas valioso, principalmente num mundo cada vez mais digital e acelerado”, afirmou a Jumbo.