Vídeo flagra mulher se arriscando para limpar vidro do 27º andar de prédio, em Goiânia

Para deixar os vidros da casa limpos, uma mulher arriscou a própria vida em Goiânia. O vídeo, divulgado na tarde de segunda-feira (23), mostra ela passando pano no vidro de um apartamento com metade do corpo para fora.

Ela estava no 27º andar de um imóvel que fica localizado no Setor Bueno, região nobre da capital. Na gravação, registrada por uma vizinha, é possível ver o momento em que ela se apoia com um dos pés no vão da janela enquanto o outro fica para fora.

A atitude não passou despercebida nas redes sociais. Na web, muitos usuários se surpreenderam com a ação e ressaltaram o perigo que o comportamento pode representar.

“O povo gosta de se colocar em situação de risco, é impressionante”, escreveu um.

“Caraca, não dá um mínimo de valor pra vida, nem um pingo de consideração com a família”, afirmou outro.

Mas também teve quem se identificou com a postura da mulher. Para alguns internautas, a atitude é bastante comum entre os familiares e faz parte do “vale tudo” para manter o ambiente organizado e limpo.

“Gente, mas só quem limpa vidro sabe que, a cada cm alcançado, a gente vai se sentindo mais confiante de ver o vidro ficando limpo. Movimenta muito a gente”, afirmou um.

“Claramente eu. Caio do prédio mas a janela não fica suja”, revelou outra.

Veja alguns comentários:

Risco é viver na sujeira kkkkk pic.twitter.com/CTkvWFsVeo — fabris (@fabris86613272) January 23, 2023

Gente mas so quem limpa vidro sabe a cada cm alcançado a gente vai se sentindo mais confiante ver o vidro ficando limpo movimenta muito a gente — Mariana (@bamaatista) January 23, 2023

claramente eu, caio do prédio mas a janela não fica suja — victor (@selnxgmz) January 23, 2023

é literalmente só pegar um rodo https://t.co/X8DF1p4sll — resende, (@breneroff) January 24, 2023