Homem que sumiu há cinco dias é encontrado morto por bombeiros de Anápolis

Um homem de 56 anos, identificado como Ilois Luiz, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (26), na zona rural de Abadiânia, no Centro de Goiás.

Ele estava desaparecido desde o dia 21 de janeiro. Uma guarnição de busca e resgate com cães do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, de Anápolis, conseguiu localizá-lo após uma hora.

Depois que Ilois foi achado, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

A causa da morte ainda não foi determinada.