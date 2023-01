Mulher reage com facadas e mata o marido após ser agredida por ele em Anápolis

Uma mulher de 33 anos é suspeita de matar o marido, de 35 anos, após reagir a uma agressão cometida por ele na noite do sábado (28), em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) foi acionada por uma conhecida que presenciou a cena. Os agentes encontraram o casal deitado no chão da sala, em visível estado de embriaguez e chamaram o Corpo de Bombeiros. Diante dos ferimentos, também foi solicitada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

Segundo a testemunha, os dois teriam começado a discutir e, no meio da briga, o marido deu um soco no rosto da esposa. Para se defender de novas agressões, ela teria pegado uma faca de cozinha e desferido dois golpes contra ele, acertando as costas e a região do peito.

A equipe do Samu confirmou que o homem tinha sinais de perfuração por faca e que a mulher estava com o rosto ferido. Após receberem os primeiros socorros, ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O marido não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A esposa segue aos cuidados da equipe do Heana. A Polícia Técnico Científica esteve no local do crime e realizou a perícia. A suposta arma do crime também foi recolhida.