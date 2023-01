PM encontra em Sorocaba bola assinada por Neymar que foi roubada durante invasão à Câmara

ROGÉRIO PAGNAN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Polícia Militar localizou neste sábado (28) em Sorocaba (a 103 km de São Paulo) a bola de futebol autografada pelo atacante da seleção brasileira Neymar, levada da Câmara dos Deputados durante a invasão de golpistas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

De acordo com a PM, agentes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) em patrulha à noite na rua Abolição, na Vila Jardini, foram abordados por um homem que confessou que havia participado dos ataques e fugido com a bola.

O suspeito e a bola foram levados para a Polícia Federal em Sorocaba. A bola foi apreendida, e o homem, liberado.

No dia seguinte aos ataques, a Câmara dos Deputados informou em seu site que a bola de futebol foi um presente da Delegação de Jogadores do Santos Futebol Clube ao então presidente da Câmara, Marco Maia, em 10 de abril de 2012, por ocasião da sessão solene em comemoração ao centenário do clube.

Ainda segundo a Câmara, dos 46 presentes protocolares que estavam expostos no Salão Verde, 12 foram danificados, com possibilidade de restauração; 29 permaneceram íntegros; três foram destruídos —dois vasos de porcelana e uma obra em forma de ovo de avestruz; e dois foram roubados —a bola de futebol, agora recuperada, e uma pérola do Catar.

A pérola foi presente do ministro das Relações Exteriores e vice-primeiro-ministro do Estado do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ao então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em 8 de setembro de 2019, por ocasião de visita oficial de Maia ao país árabe.