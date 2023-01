Concentração de maior volume de chuva em Goiás muda a rota a partir desta terça-feira (31)

Se nos últimos dias a previsão era de chuvas mais volumosas para as regiões Norte, Oeste e Leste de Goiás, agora o cenário mudou. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo), nesta terça-feira (31), o alerta é para as cidades do Centro-Sul.

O último boletim do Cimehgo aponta que áreas de instabilidade devem se formar devido à combinação calor e umidade, o que favorece pancadas de chuvas localmente mais fortes na maior parte do estado. A tendência é que a previsão se repita no restante da semana, conforme indica a meteorologia.

O maior volume pluviométrico deve ser registrado no Sudoeste goiano. Liderando o ranking das cidades que podem receber maior quantidade de chuvas está Mineiros, com previsão de 30 mm somente para a terça-feira. Ainda nesta região, a intensidade das precipitações esperadas para Rio Verde e Jataí chamam a atenção – 20 mm cada.

Na sequência estão Goiandira e Ouvidor, ambas no Sudeste de Goiás, que podem receber, individualmente, 18 mm de chuvas ao longo do dia. Vale ressaltar que o estado segue em risco potencial de tempestades acompanhadas por rajadas de vento e raios em todas as localidades citadas.

De acordo com o Cimehgo, a estimativa é de variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas nos municípios, com temperatura máxima podendo chegar aos 30ºC. A umidade relativa do ar, por outro lado, varia entre 55% a 95%.

Confira as cidades onde as chuvas devem ser mais intensas nesta terça-feira (31):

Mineiros – 30mm

Rio Verde – 20mm

Jataí – 20mm

Goiandira – 18mm

Ouvidor – 18mm

Ipameri – 15mm

Nova Aurora – 15mm

Três Ranchos – 15mm

Cumari – 15mm

Goiânia – 12mm

Santa Helena de Goiás – 12mm

Pires do Rio – 12mm