Família toda se junta para trolar idosa e fazê-la pensar que estava morta; veja o vídeo

Um vídeo tem dado o que falar na internet após sete familiares se juntarem para trolar a avó, fingindo que ela estava morta, e o caso viralizou.

Nas imagens é possível ver a idosa dormindo na cama, tranquilamente, quando acorda e percebe todos os parentes simulando um velório, com choro e muita encenação.

A senhorinha fica completamente desesperada, sem entender exatamente o que está acontecendo, e chacoalha os netos e filhos para sentirem que ela está lá.

Até mesmo velas foram usadas nas imagens, para tornar a cena ainda mais real. Todos estão orando no vídeo, como em um velório mesmo. E o compilado gerou muitas risadas entre os internautas.

“Atuação de milhões, coitada da vózinha”, disse uma mulher nos comentários. “Se eu fizesse isso com minha vó, ela com certeza ia morrer de verdade ou me matar”, comentou outra.

Assista