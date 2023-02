George Santos, pressionado a renunciar, diz que não vai participar de comitês da Câmara dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O deputado republicano George Santos disse a correligionários nesta terça-feira (31) que vai se recusar a participar de comitês legislativos, na primeira demonstração de fraqueza desde que começou a enfrentar investigações. Membros de seu partido pedem que ele renuncie.

A decisão foi tomada depois de uma conversa com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, na segunda-feira (30). Foi Santos quem fez a sugestão, disse McCarthy, que considerou a ideia apropriada “até que ele pudesse esclarecer tudo”.

Após sua eleição, em novembro do ano passado, o jornal The New York Times mostrou que o deputado, que é filho de brasileiros, mentiu sobre vários aspectos da vida para atrair eleitores de seu distrito -do currículo acadêmico e profissional às fontes de renda e origens familiares. Ele depois viria a ser investigado também por suas contas de campanha.