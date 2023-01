O que já se sabe sobre o secretariado de Caiado para o novo mandato

O mês de fevereiro deve ser de intensas negociações para composição do secretariado do segundo mandato do governador Ronaldo Caiado (UB). Uma coisa é certa: duas novas secretarias devem ser criadas a partir da esperada aprovação da minirreforma administrativa enviada à Assembleia Legislativa.

A Alego vai apreciar o texto na quinta-feira (02), em sessão que se dará por autoconvocação. A proposta prevê a criação da Secretaria de Infraestrutura, como antecipado pelo Portal 6 em outubro, e também da Secretaria do Entorno do Distrito Federal.

A primeira pasta vai ter sob seu guarda-chuva a Saneago, a Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codego) e as Agências de Infraestrutura (Goinfra) e Habitação (Agehab). Pedro Sales será o nome indicado para o cargo.

A outra secretaria tem a atribuição de cuidar da região do Entorno do DF, a segunda mais populosa do estado. Na sua estrutura ficará o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano (Coderme). A pasta, que tem como possível titular o deputado federal Célio Silveira (MDB), vai atuar em conjunto com o governo do Distrito Federal e com a União para formular projetos específicos para o local.

O PP de Alexandre Baldy busca mais espaço no governo e pleiteia a presidência da Saneago. Hoje, o cargo é ocupado por Ricardo Soavinski, considerado um nome técnico e que comanda a estatal desde 2019.

A sigla tem a titularidade da Secretaria de Indústria e Comércio, com Joel Sant’Anna Braga, irmão do presidente estadual da legenda. A pasta, porém, vai perder força com a saída da Codego – que passará à Seinfra – e da GoiásFomento, que tende a ser deslocada para a Secretaria da Retomada.

Mudanças

A Secretaria de Governo vai mudar de nome para Relações Institucionais. A Secretaria-Geral da Governadoria (SGG) deve passar a se chamar Secretaria Geral de Governo. Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação terá a nomenclatura alterada para Ciência, Tecnologia e Inovação.

As demais pastas devem ser mantidas, assim como suas atribuições. Contudo, pode haver mudanças em algumas secretarias. Há pressão para ampliar o espaço para acordos partidários no primeiro escalão, mas Caiado tem resistido a esses movimentos.

Quadros técnicos considerados essenciais no Palácio das Esmeraldas são, por exemplo, Cristiane Schmidt (Economia), Fátima Gavioli (Educação), César Moura (Retomada) e Adriano da Rocha Lima (SGG).

Por outro lado, outras pastas, como a Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), hoje comandada por Henderson Rodrigues, deve ter troca. Entre os cotados está Lucas Vergílio, que preside o Solidariedade em Goiás e não se reelegeu deputado federal.

Já houve mudanças recentes. Na Secretaria de Comunicação, o jornalista e pesquisador Gean Carvalho retorna no lugar de Marcos Roberto Silva, que estava na função desde abril de 2022. Em novembro, o médico Sandro Rodrigues deixou a Secretaria de Saúde. Quem assumiu foi Sérgio Alberto Cunha Vêncio, endocrinologista formado pela UFG.