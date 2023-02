Entenda por que em 15 anos mais de 200 homens perderam o pênis em Goiás

De janeiro de 2007 até novembro de 2022, 205 homens tiveram que passar por uma cirurgia de amputação de pênis em Goiás. Os dados foram obtidos pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), junto ao Ministério da Saúde, e repassados ao Portal 6.

Segundo o relatório, o procedimento é uma das consequências da identificação tardia e do estágio avançado de tumores alojados no pênis, ou seja, câncer.

Só no ano passado, em 2022, o estado registrou 14 amputações do órgão genital, sendo o maior número de cirurgias desse tipo registrado no território desde 2010.

Com isso, Goiás entra para o ranking dos 15 estados com mais casos do procedimento, ocupando assim a 13° colocação dentre as 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal.

Para prevenir a população, a SBU emitiu uma lista de cuidados, em relação à higiene pessoal, que devem ser mantidos para evitar o surgimento do câncer no pênis.

De acordo com a associação, a limpeza com água e sabão, puxando o prepúcio, deve ser realizada todos dias, especialmente após as relações sexuais.

Outras formas de prevenção são a tomada da vacina do HPV, disponível gratuitamente pelo SUS para toda a população que tenha entre 9 e 14 anos, e o uso de preservativos para evitar a contaminação de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Em alguns casos, o órgão também recomenda a realização da postectomia – cirurgia para retirada do prepúcio – quando a pele que encobre a cabeça do pênis não permitir a higienização correta.