As pessoas que tem o costume de usar o aplicativo de troca de mensagens fora de casa vão gostar de saber que uma novidade no WhatsApp já está a caminho e promete revolucionar os parâmetros da plataforma.

Recentemente o WhatsApp anunciou uma nova mudança na forma como o aplicativo funciona. A partir de agora, os usuários poderão mexer na plataforma sem que seja necessário ter internet para isso.

Então, se você ficou curioso sobre a mudança, leia a matéria preparada pelo Portal 6 e saiba como ela irá funcionar.

Novidade no WhatsApp para as pessoas que usam o aplicativo fora de casa

Uma novidade no WhatsApp que foi anunciada recentemente promete beneficiar os usuários que usam o aplicativo fora de casa ou que residem em regiões onde o acesso a internet é escasso.

Apesar do anúncio, muitas dúvidas sobre o funcionamento da nova atualização tem tomado conta dos usuários do aplicativo de troca de mensagens nos últimos tempo.

De acordo com a Meta, plataforma responsável pelo WhatsApp, a nova atualização possibilitará com que os internautas se conectem com outros por meio de servidores configurados por voluntários e organização de todo mundo que são dedicados a ajudar as pessoas a se comunicarem livramente.

Embora muitas coisas ainda estejam na fase de desenvolvimento, sabe-se que os mensageiros necessitarão ativar a conexão a um servidor proxy para que a comunicação sem internet ocorra.

Para quem ainda não sabe, o proxy é um tipo de sistema que intermedia a conexão entre os servidores. Dessa maneira, ele servirá como uma ponte entre o usuário e a plataforma.

Vale lembrar que, como todo o novo recurso do WhatsApp, esta ainda está em fase de desenvolvimento e a liberação do mesmo acontecerá de forma gradual, beneficiando todos os usuários de aparelhos iOS e Android.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!