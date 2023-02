Conheça a fazenda do cantor Marrone em Goiás que é cobiçada até por outros sertanejos

Conhecido nacionalmente como a dupla de Bruno, o cantor Marrone é dono de uma fazenda que está sendo cobiçada até por outros artistas do meio sertanejo.

Chamada “Favo de Mel”, a propriedade de luxo fica localizada em Jussara, município na região Oeste de Goiás. O cantor não teve medo de investir uma alta quantia em dinheiro na construção da moradia, que possui nove suítes, para acomodar todos os amigos e parentes que foram fazer uma visita.

Espaço também não falta na área externa da fazenda. Lá existe uma grande área de lazer, com quadra de vôlei e um grande lago, onde Marrone pratica pescaria.

Mas o maior destaque fica para a piscina do cantor. Com aquecedores para manter a água em temperatura agradável, ela possui como principal característica um grande “M” desenhado no fundo.

Por fim, ainda há uma grande área destinada à criação de animais, como galinhas e porcos.

A fazenda já foi até tema do programa da TV Record “Domingo Show”, em 2016, quando Marrone abriu as portas da propriedade para os espectadores conhecerem.