Identificado homem que morreu em andaime após ser atingido por um raio, em Anápolis

O homem que morreu após ter sido atingido por um raio enquanto trabalhava em um andaime, em Anápolis, foi identificado pelas autoridades policiais. O caso aconteceu nesta sexta-feira (03), em um condomínio de luxo da cidade.

Raimundo Nonato da Silva, de 42 anos, trabalhava no Condomínio Residencial Anaville quando o acidente aconteceu. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência, mas o homem não resistiu e o óbito foi confirmado pela equipe.

O Portal 6 apurou que a vítima é natural de Maranhão. Além de uma rachadura no crânio, ele teve queimaduras por todo o corpo.

Informações preliminares apontam que Raimundo trabalhava a cerca de seis metros do chão. No momento do acidente, não chovia no local.