Madrinha é barrada de ir em casamento após não aceitar exigência da noiva

Uma jovem recorreu ao TikTok para expor a revolta que tem sentido após ser barrada no casamento da melhor amiga por conta de uma exigência que foi imposta e não acatou. A publicação viralizou na internet.

Identificada como Lauren, a moça contou que havia sido convidada para ser madrinha da parceira de longa data e, prontamente concordou. Elas começaram a planejar uma viagem para a despedida de solteiro da noiva, mas os planos da protagonista da festa eram muito altos.

No vídeo, a jovem contou que como a amiga não abria mão da viagem, por mais caro que estivesse, a decisão então foi buscar pelo Airbnb – site de locações de hotéis, casas e pousadas mais acessíveis.

“Eu passei a procurar voos e todos eram caros, então baixei um aplicativo e criei uma pesquisa anônima perguntando para as outras convidadas qual era o orçamento delas para a celebração”, disse.

“Disse a ela que o orçamento das convidadas estava bem abaixo do que o que elas precisariam gastar para ir a despedida de solteira proposta. Ela me disse que se as pessoas fossem suas amigas, elas dariam um jeito”, contou.

Lauren relembrou que isso se tornou motivo de discussões diversas vezes, pois a parceira se recusava a entender que nem todas tinham a mesma disposição financeira que ela naquele momento.

“Para resumir: disse a ela que tentaria fazer dar certo, e ela me pediu para reservar o Airbnb para todas no meu cartão sem receber qualquer valor das outras garotas. Ela disse que era meu dever. Nós discutimos novamente e ela me convidou a deixar de ser sua madrinha e ir ao casamento como convidada”, pontuou.

Por fim, dias depois a moça disse a Lauren que, na verdade, ela nem precisaria ir ao casamento, pois teria conversado com o psicólogo e o profissional a orientou a se afastar.

Segundo a jovem, o choque foi enorme, pois apesar de tudo estava super envolvida e animada com a ocasião. Nos comentários, os internautas ficaram revoltados com a atitude da noiva “egoísta”.

“Talvez isso seja um claro sinal para rever suas amizades. Essa mulher só está pensando nela”, disse uma menina. Veja o vídeo!