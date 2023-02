Vereador de Anápolis cai da cadeira em audiência pública com a Equatorial Energia e colegas não seguram o riso

Uma cena inusitada foi flagrada durante uma audiência pública em Anápolis, onde o vereador João da Luz (PSC) acabou caindo da cadeira em meio à reunião.

O caso aconteceu nesta sexta-feira (3) e foi filmado por assessores na plateia, que acompanhavam as deliberações da Câmara com representantes do Grupo Equatorial Energia.

“Gente, eu filmei isso”, chega a comentar o autor do vídeo, que não aparece nas imagens e não é possível de identificar. Também é possível ouvir risadas abafadas de outros vereadores ao fundo.

Apesar da queda do parlamentar do PSC ter “roubado a cena”, o encontro teve uma temática importante para o município de Anápolis.

Conforme comunicado pela Câmara Municipal, a audiência tinha como objetivo abrir diálogo com executivos da Equatorial, cobrando melhorias na distribuição de energia elétrica em Anápolis.

Vale lembrar que a empresa assumiu a concessão da Enel no mês de janeiro, a partir da privatização da antiga Celg D.