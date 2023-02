Jovem perde controle de moto e morre após colidir fortemente com poste

Um grave acidente, registrado neste sábado (04), no Setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, resultou na morte de um jovem de 27 anos.

A Polícia Militar precisou ser acionada e, ao chegar no local, encontrou uma equipe do Corpo de Bombeiros, além de várias pessoas debruçadas sobre o corpo do rapaz e aglomeradas ao redor.

No meio do cenário de desespero, os agentes isolaram toda a área e souberam por testemunhas que a vítima estava pilotando uma moto quando colidiu fortemente contra um poste de energia elétrica.

Pessoas próximas revelaram que ele teria feito uso de bebidas alcóolicas durante a madrugada e, ao assumir o veículo de duas rodas, acabou perdendo o controle da direção.

A morte foi confirmada ainda na cena do acidente e o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer o recolhimento do corpo.

Equipes da Equatorial também tiveram de ir até o endereço para realizar uma perícia no poste, que ficou danificado.