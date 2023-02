Restaurante entre Anápolis e Goiânia está se tornando o lugar perfeito para receber casamentos

Com um charme que poucos lugares conseguem ter, o restaurante Brioso e Manhoso, localizado entre Anápolis e Goiânia, está conquistando cada vez mais notoriedade no olhar dos noivinhos goianos. O espaço tem se convertido no cenário perfeito para a realização de casamentos.

Além muito verde e inúmeras belezas – que fazem toda a diferença – o local possui uma adorável capela que arrebata corações apaixonados no momento do ‘sim’.

Com detalhes super delicados, o espaço permite que os noivos montem um casamento charmoso. E sem ter que gastar muito para isso, uma vez que o restaurante por si só já é um espetáculo à parte.

O Brioso e Manhoso está se tornando o espaço preferido principalmente para os casais que buscam por um maior contato com a natureza durante a cerimônia.

Inclusive, se engana quem pensa que o local está sendo aproveitado apenas para a realização de casamentos.

O restaurante também está atraindo outras festividades, como festas de aniversário, confraternizações, encontros ou somente para ter um bom almoço.

Para quem deseja aproveitar uma saborosa comidinha caipira, com um cenário de tirar o fôlego, o estabelecimento funciona diariamente e aos domingos e feriados conta com um horário especial, funcionando das 11h30 às 16h30.

O buffet custa R$ 82 por pessoa. Por este valor, é possível se servir à vontade e ainda se deliciar com a variedade de sobremesas inclusas no pacote.

Crianças menores de cinco anos recebem cortesia, enquanto de 06 a 10 anos pagam somente R$ 41.