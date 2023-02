Sétimo caso no país, subvariante da ômicron é identificada em Goiás

Goiás confirmou nesta segunda-feira (6) o primeiro caso de Covid-19 causado pela subvariante Ômicron XBB.1.5 do coronavírus. Identificada em Aparecida de Goiânia, a subvariante é considerada mais transmissível e está causando novas ondas da doença em outros países.

Além do caso na cidade goiana, foram notificados outros seis infectados pela XBB.1.5 até o momento no Brasil. Três deles são de São Paulo, um do Rio Grande do Sul, um do Espírito Santo e outro do Amazonas. Com a descoberta de Aparecida, o estado de Goiás entra na lista com o sétimo caso detectado no país.

A paciente é uma jovem de 18 anos, diagnosticada com covid-19 no último 17 de janeiro, que apresentou sintomas gripais como dor de cabeça, tosse e dor de garganta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), familiares da jovem também tiveram a doença no mesmo período, todos sem necessidade de hospitalização. Ela negou ter feito feito viagens ou que tido contato direto com pessoas de outros estados.

Uma busca no sistema de informação de vacinação também foi realizada pela pasta. A secretaria, contudo, não encontrou registros de que a paciente tenha sido imunizada contra enfermidade – apenas um dos familiares contaminados possui a primeira dose da vacina.

Duas pessoas ligadas à jovem terão suas amostras avaliadas para saber se estão infectados com a subvariante. A análise será feita pelo Programa de Sequenciamento Genômico da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, referência na identificação de variantes desde o início da pandemia.