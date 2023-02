Meteorologia revela até quando Goiás estará na mira das fortes tempestades

Depois de semanas de chuvas intensas em Goiás, os moradores do estado se perguntam até quando as tempestades – marcadas por um grande volume de água em curto período de tempo – devem continuar castigando os municípios. A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) mostra, contudo, que o cenário não deve mudar tão cedo.

O gerente do Cimehgo, André Amorim, explica ao Portal 6 que as “chuvas de verão” persistem devido à combinação de calor e umidade que, além de comum nesta época do ano, tem sido favorecida por fenômenos atípicos. O meteorologista também revelou até quando os temporais seguirão com o perfil visto nos últimos dias e qual a previsão para o início da seca.

“Se prepare, pois teremos chuvas sim, e fortes, em formato de tempestade. Vamos esperar este cenário para este fevereiro e março. As precipitações vão se findar lá para meados de abril, quando começa o período seco, mas podemos ser surpreendidos por temporais. É importante que a população esteja preparada nos próximos dias”, adverte.

O alerta, segundo o gerente, se deve principalmente quanto à velocidade na mudança do tempo e a ventania que tem acompanhado as chuvas. “Ontem também, por exemplo, tivemos céu claro pela manhã e muito sol. Porém, na hora do almoço até o início da tarde, uma forte tempestade atingiu vários bairros e muitas árvores caíram com os ventos”, cita.

Para esta semana, a tendência é de pancadas de chuvas isoladas em todas a região do estado. As regiões Sudoeste, Sul e Central serão as mais afetadas pelas chuvas, que chegam com força para as cidades de Jataí, Rio Verde, Santa Helena de Goiás e Cristalina.