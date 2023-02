Mulher descobre por mensagem que estava sendo traída pelo marido e a forma como lidou surpreendeu a todos

Uma mulher tornou pública a história complicada que vivenciou com o esposo, após pegar o celular dele e descobrir uma longa traição, mas o que mais chocou foi a serenidade dela em lidar com a situação.

Alexandrea Acevedo, de 26 anos, contou ao South West News Service que se casou com Michael, de 31, em 2018 e, desde então, sempre viveram uma vida maravilhosa juntos.

Porém, no final do mês de dezembro de 2022, a esposa sentiu um desejo atípico de conferir o celular do parceiro. Nas mensagens de WhatsApp foi possível visualizar um texto dizendo “por que acha que ela descobriria?”.

“Isso foi munição suficiente para eu confrontá-lo”, contou a mãe de três filhos. De início, o marido negou e disse que era uma conversa com um amigo, que ela estaria entendendo tudo errado.

Após brigas e discussões, Michael confirmou que estava há três anos e meio se relacionando com uma outra mulher e que, além de tudo, estava sofrendo com um grave problema de alcoolismo e depressão.

Apesar da raiva, decepção e todos os sentimentos ruins de uma pessoa traída, ela se compadeceu com o discurso de transtornos e decidiu encorajá-lo a mudar, o inscreveu em um grupo de alcoólatras anônimos e o inseriu em uma terapia.

“Eu não achava que poderia melhorar as coisas, e minha mentalidade – com todas essas outras coisas, como a bebida – estava no lugar errado. Mas uma noite eu quase bebi até a morte e de repente tive um momento em que queria sacrificar tudo”, contou Michael na entrevista.

“É definitivamente o maior arrependimento ou erro que já cometi, e é algo que vou me arrepender por muito tempo — se não para sempre”, acrescentou.

“Para chegar onde estou agora, eu simplesmente parei de procurar culpa em mim e nele e parei de procurar razões para me sentir mal na situação e comecei a procurar razões para me sentir bem”, disse ela.

Agora, Alexandrea explica que o marido tem se dedicado 100% à família e à própria recuperação. “Ele estava fazendo tudo em seu ser para se reconciliar. Ele não quer desistir e me diz que se eu lhe der uma chance todos os dias, ele continuará a provar a si mesmo para mim”.

Indignação

Nem todos possuem um coração tão piedoso e empático como o da esposa traída. Logo, houve muitos comentários ruins e indiscretos contra Alexandrea, por ela ter aceitado bem a traição.

“Trair uma vez é até entendível o perdão, mas três anos e meio e ainda colocar culpa na bebida é grave demais. Espero que não se arrependa”, disse uma mulher na internet.

Outros pontuaram que, quem trai uma vez, trai sempre, ainda mais agora – sabendo que ela estendeu a mão mesmo tendo descoberta a pior das mentiras.