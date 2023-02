Tiros disparados em supermercado de Anápolis atingem mulheres que estavam no local

Duas mulheres acabaram atingidas após disparos de arma de fogo ocorridos dentro de um supermercado no bairro Jardim Itália, em Anápolis.

O caso aconteceu no início da noite desta terça-feira (07). Segundo testemunhas, as vítimas, de 30 e 42 anos, estavam no estabelecimento comercial quando, de repente, um homem se levantou.

O sujeito, que seria um conhecido da região, começou a efetuar vários disparos na direção de um outro indivíduo, mas acabou atingindo as duas mulheres, que nada tinham a ver com a situação.

As vítimas foram levadas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde receberam atendimento médico.

O autor dos disparos fugiu do local. Ainda não foi possível apurar informações quanto ao estado de saúde do outro homem, que era o “alvo” dos tiros.