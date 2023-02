UFG abre vagas para curso superior gratuito e à distância; veja como se inscrever

A Universidade Federal de Goiás (UFG) está com 120 vagas para graduação gratuita e à distância. A formação será ofertada por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Os interessados podem se inscrever até às 17h do dia 02 de março pelo site do Instituto Verbena, banca organizadora do certame. Não será cobrada nenhuma taxa.

As oportunidades são para o curso de licenciatura em matemática. A seleção será feita por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 a 2022.

Mesmo sendo à distância, podem acontecer encontros presenciais na sede em Goiânia, ou em polos de apoio, em Caldas Novas, Cavalcante, Pirenópolis e Uruana. Entretanto, isso não impede que candidatos de outros locais participem.

O edital prevê a reserva de vagas para candidatos provenientes de escola pública, Pretos, Pardos e Indígenas (PPI), Pessoas com Deficiência (PcD).

Também haverá resguardo para professores da rede pública de ensino em exercício sem formação inicial em nível superior.

O resultado final do processo seletivo, com a lista dos escolhidos em primeira chamada, será publicado no dia 24 de março.

Para mais informações, acesse o edital.