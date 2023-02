Vanderlan aciona STF contra Gustavo Gayer após ser chamado de “vagabundo”

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL), após este chamá-lo de “vagabundo”.

Conforme noticiado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, as ofensas de Gayer ocorreram depois do parlamentar votar em Rodrigo Pacheco (PSD) para a presidência do Senado Federal.

A provocação também se estendeu ao senador Jorge Kajuru (PSB). Isso porque, em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado disse:

“Em Goiás, Vanderlan Cardoso e Kajuru, dois vagabundos que viraram as costas para o povo em troca de comissão, não é não, Vanderlan? (…) Quero ver o senhor ser candidato a prefeito agora, seja candidato a prefeito. O Kajuru já é uma caricatura. O Kajuru ninguém fala com ele, que ele é um doido varrido”.

Na notícia-crime, Vanderlan acusa o deputado de difamação, calúnia e injúria, e pede pela implementação de uma medida cautelar, para proibir que tais atos se repitam.

Por fim, o senador também solicita a “suspensão do exercício da função pública” para Gustavo Gayer, em decorrência da divulgação do conteúdo ofensivo.