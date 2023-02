Garotinha de Anápolis que foi atropelada pelo pai está em processo de alta

A garotinha, Júlia Campos Fernandes, de apenas 02 anos, que foi atropelada pelo pai, em Anápolis, já está em processo de alta.

Foi o que informou ao Portal 6, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), na manhã desta quarta-feira (08).

O acidente aconteceu no dia 19 de janeiro, na garagem de um lava jato que é de propriedade do responsável pela menina. A família é moradora do Vivian Park, no Sudoeste da cidade.

Júlia foi levada inicialmente para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). Devido a gravidade dos ferimentos, ela foi encaminhada posteriormente para Goiânia.

A menina foi socorrida em estado grave e precisou passar dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), respirando com a ajuda de aparelhos.

No dia 23 de janeiro, em boletim médico emitido pelo HUGOL, Júlia Campos ainda estava em situação gravíssima.

Nesta quarta-feira (08), a unidade de saúde afirmou que o quadro clínico geral da garotinha já atingiu uma boa condição.