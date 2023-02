Caiado sanciona lei que declara música sertaneja como patrimônio cultural de Goiás

Nesta quinta-feira (09), o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) sancionou a Lei Estadual nº 21.749, que declara a música sertaneja como patrimônio cultural goiano.

A regulação também determina que, anualmente, no dia 1º de outubro – dia em que se comemora o Dia Internacional da Música -, um artista goiano receba a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, por relevantes serviços prestados à sociedade.

A justificativa da matéria, enquanto ainda era um projeto de lei, aponta que a música sertaneja goiana se destaca nas principais plataformas musicais em níveis internacionais, além de ser o gênero mais ouvido em mais da metade dos estados do Brasil.

O autor do projeto de lei nº 8548/21, o ex-deputado Chico KBL (União Brasil), destacou no documento que o gênero musical expressa a cultura e as tradições goianas, além de ter sido utilizado pelos artistas como instrumento de resistência social.

“Cantoras (…) abraçam um importantíssimo movimento artístico/social de expressão, resistência e de luta contra as atrocidades cometidas por uma sociedade machista”, apontou.