Forte quantidade de chuva deve cair em, pelo menos, cinco cidades de Goiás na sexta (10)

A chuva em Goiás não pretende dar trégua na sexta-feira (10). Pelo contrário, em algumas regiões como Sudeste, Central e Sul, a previsão é de que caiam entre 30 mm e 35 mm de água.

Os dados são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

No topo da lista, aparece Itumbiara, no Sul do estado, onde está previsto o volume de 20 mm. Pulando para o Sudoeste de Goiás, localiza-se Santa Helena de Goiás. No município, a expectativa é de que sejam marcados 17 mm.

Na mesma região e com pouca distância de Santa Helena, está Rio Verde, com previsão de queda d´água de 15 mm. O mesmo é esperado para Cristalina, Três Ranchos e Caldas Novas.

Tudo isso, é resultado da combinação do aumento de nebulosidade com o calor – que favorece as pancadas de chuva e que podem vir localmente fortes, acompanhadas de rajadas de ventos e raios.