Idoso morre em centro de acolhimento após se engasgar com cuscuz

O que era para ser uma simples refeição acabou em tragédia na cidade de Luziânia, localizada no Entorno do Distrito Federal (DF). Isso porque um idoso, de 60 anos, acabou falecendo após se engasgar com cuscuz.

O caso aconteceu na última quinta-feira (09), em um centro de acolhimento no setor de chácaras Marajoara. A vítima estava no local há cerca de 20 dias, após pedidos dos familiares.

Por volta das 16h, o idoso estava fazendo um lanche e acabou se engasgando com o alimento. O filho dele, que também é proprietário do estabelecimento, tentou prestar os primeiros socorros, junto a uma enfermeira do local.

No entanto, eles não tiveram sucesso e precisaram correr para levar o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do setor Jardim Ingá.

Apesar das tentativas de reanimar o senhor de idade, ele acabou não resistindo e faleceu. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado na instituição de saúde e levou o corpo para a realização do laudo da morte.