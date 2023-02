Pintor de arranha-céus em Goiânia faz sucesso no TikTok ensinando como não ter medo

Escalar prédios extensos e de grande porte pode ser algo inimaginável para muitos. No entanto, para o pintor de arranha-céus Cleiton dos Santos Ferreira, a atitude já faz parte do dia a dia e é quase tão normal quanto outras atividades corriqueiras.

O profissional atua em Goiânia e é especialista em pinturas de edifícios há cinco anos. Diariamente, ele deve recorrer à coragem para subir em prédios com diversos metros de altura a fim de concluir um serviço.

Para ajudar outros iniciantes no ramo e sanar as dúvidas de pessoas interessadas sobre o assunto, ele decidiu criar uma página no Tik Tok, em 2021, mostrando um pouco da rotina de trabalho e ensinando algumas táticas utilizadas para evitar o medo.

Em menos de dois anos, os vídeos do rapaz já acumulam mais de 68 mil curtidas na plataforma e conseguiram impressionar os usuários pela coragem do profissional.

Ao Portal 6, Cleiton afirma que, após a repercussão nas gravações, já conseguiu conquistar cerca de 8 mil seguidores e até mais serviços na área.

Além de ampliar as oportunidades de emprego na vida dele, os vídeos também foram um mola propulsora para os iniciantes na profissão. De acordo com o influenciador, muitos usuários relataram que, depois de acompanharem os conteúdos, conseguiram migrar de ajudantes para pintores profissionais.

“Muitas pessoas vem no meu privado tirar dúvidas sobre como ou por onde eles devem começar. Eu tento responder todo mundo, porque a pior coisa é o seu comentário ser apenas mais um ali no meio”, diz ele.

Ele afirma que, ao responder os questionamentos dos internautas, conseguirá ajudá-los a evitarem erros cometidos por ele no início da profissão.

Segundo Cleiton, a próxima meta é atingir 10 mil seguidores na plataforma e, posteriormente, bater a marca de 100 mil.

“Quem sabe um dia ai, quando eu bater uns 100k, eu consiga até fazer um podcast. Eu acho ‘massa'”, revelou.