Dupla é presa suspeita de furtar produtos ostentação em supermercado em Goiânia

Não raro, a Polícia Militar em Goiás é acionada para conter furtos ocorridos dentro de supermercados. Entretanto, por volta das 17h da sexta-feira (10), a patrulha se deparou com uma situação que chamou atenção.

O Portal 6 apurou que funcionários do sistema de segurança de um supermercado classe A da capital, suspeitaram de uma dupla que estava percorrendo as gôndolas e que já tinha sido identificada como principal suspeita de alguns furtos no estabelecimento.

Dessa vez, eles foram interceptados na saída do supermercado. A mulher conseguiu fugir, no entanto, o homem e os produtos levados pelo homem foram capturados.

Dentro de uma sacola reciclável estavam três queijos grandes do tipo gorgonzola. Eles foram avaliados em R$ 1,5 mil.

A polícia descobriu também como a dupla operava. Dentro da sacola havia um envelope alumínio que evita que o alarme dispare.