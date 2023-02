Você já sonhou com uma pessoa que vê há muito tempo e ficou se questionando o porquê daquele (maldito) sonho?

Na grande maioria das vezes, nosso subconsciente traz durante nosso sonho momentos com alguém que não queremos mais papo ou que, por alguma circunstância, não faz mais sentido ter qualquer laço.

Por isso, sempre ficamos cheios de neurose, sem entender o porquê daquilo.

Pois bem, hoje vamos te dar uma explicação e acredite: pode ser sim algum sinal do universo para você

Sonhou com uma pessoa que não vê há muito tempo? Veja o que pode significar:

A primeira coisa que você tem que entender é que esse tipo de sonho possui uma mensagem clara: é preciso parar de reviver o passado e deixar a pessoa ir.

Se ela está morando em seu subconsciente é porque de alguma forma ela não sai da sua mente ou ficou faltando colocar os pingos nos i´s.

Sendo assim, considere esse sonho como um presságio para você ver que é hora de mudar, seguir em frente e esquecer o que passou.

Bom, além disso, é necessário levar algumas coisas em conta na hora de analisar esse tipo de devaneio.

O primeiro deles é que, se for um sonho com um amigo que você não vê há muito tempo, pode ser uma sinalização para você ir atrás dele e estreitar os laços.

Agora, se for com alguém que era seu amigo no passado, mas hoje é o seu inimigo, pode ser que esse sonho queria te dizer que é melhor virar a página.

Por fim, se for algum ex que você não vê há muito tempo é sinal de que esclarecimentos estão por vir, assim como uma nova fase.

