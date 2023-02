Noiva joga o buquê e homem não sabe se será perdoado após todos criticarem o que ele fez

Um homem contou no Reddit a ideia peculiar que teve no momento em que a cunhada jogou o buquê do casamento e internautas concordaram que será difícil de ele obter o perdão que tanto deseja.

Preferindo não se identificar, ele contou que não conhecia toda a família da namorada, incluindo a mãe. Como era o casamento da irmã da parceira dele, achou que seria um bom plano “bancar o engraçado” na frente de todos.

Só que o desfecho não foi exatamente como previsto. “Quando chegou o momento de jogar o buquê, minha companheira estava animada e era uma das mais agitadas do grupo tentando pegá-lo”, começou.

“Achei que poderia fazer algo engraçado então fiquei atrás dela e joguei as flores no chão antes dela conseguir pegar. Não sei se ela seria a única a pegar o buquê, mas fiz isso como uma piada e achei que todos perceberiam que eu não tinha más intenções”, disse.

O problema é que ninguém achou nada engraçado. Inclusive, a mãe da namorada dele o convidou a se retirar do evento. “Depois de um tempo a mãe da minha namorada me puxou de lado e me pediu para ir embora, o que eu fiz sem querer causar outra cena”, explicou.

“Foi realmente uma coisa tão ruim assim? Ou apenas foi interpretado de forma errada?”, questionou. Os internautas ficaram do lado da família da namorada.

“Você agiu de forma errada. É uma tradição que muitos levam a sério. Se casar após pegar o buquê não é automático”, comentou uma pessoa. “Você fez uma cena desnecessária e prejudicou seu relacionamento com sua namorada e com a família toda dela”, finalizou outra