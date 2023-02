Prefeitura de Anápolis bate o martelo e define como será o reajuste no salário de professores e servidores administrativos

A Prefeitura de Anápolis anunciou, nesta segunda-feira (13), um reajuste de 14,95% para os 2.095 professores da rede municipal de Educação e de 6% para todos os servidores administrativos.

“Graças à colaboração dos sindicatos dos servidores e professores, chegamos a um acordo e vamos poder fazer a aplicação do reajuste salarial para todos os nossos profissionais”, disse o prefeito Roberto Naves (PP).

O aumento para os professores vai ser realizado em três etapas, sendo 7% em janeiro (pago de forma retroativa em fevereiro), 3% em setembro e o restante em dezembro.

Já para os servidores administrativos, o reajuste será pago integralmente no mês de fevereiro.

Segundo o prefeito, essa correção salarial vem com um grande esforço, devido a um momento sensível pelo qual Anápolis passa.

Isso porque houve uma diminuição de repasses do Governo Federal ao município por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), além da redução na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).