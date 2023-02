Bombeiros de Goiás resgatam criança que ficou presa em guarda-volumes de supermercado

Bombeiros de Goiás foram mobilizados na noite desta terça-feira (14) para atender uma ocorrência em um supermercado de Caldas Novas.

Um menino, de 03 anos, ficou preso dentro do guarda-volumes do estabelecimento. Os pais contaram que ele entrou dentro do “cofre” e se trancou por dentro.

Os militares tiveram de desparafusar o equipamento para resgatá-lo. O garotinho estava muito assustado.

Após o salvamento, os bombeiros acalmaram a criança. Os pais foram orientados a ficar de olho e, em caso de dores de cabeça ou outro sintoma, procurar o hospital.

Veja o vídeo!