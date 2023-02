Menino resgatado de caverna da Tailândia em 2018 morre no Reino Unido

Duangpetch Promthep, um dos 12 meninos resgatados de uma caverna inundada da Tailândia em 2018, morreu nesta terça-feira (14), aos 17 anos.

Ele morreu no condado de Leicestershire, no Reino Unido, para onde se mudou em 2022 após ganhar uma bolsa de estudos para jogar futebol.

O garoto era capitão do time de futebol que ficou preso na caverna e mobilizou o mundo em uma operação de resgate que durou 17 dias. Duangpetch tinha 13 anos na época do ocorrido.

Segundo a BBC, o garoto foi encontrado inconsciente no próprio dormitório no domingo (12), foi levado ao hospital e morreu ontem.

Ele teria sofrido uma lesão na cabeça durante um treino antes de ser encontrado inconsciente, segundo o jornal South China Morning Post. A informação, porém, não foi confirmada oficialmente.

A Zico Foundation, responsável pela bolsa de estudos do rapaz, usou as redes sociais para lamentar o ocorrido e confirmar a morte. Os amigos do menino também prestaram condolências.

“Você me disse para esperar e ver você jogando na seleção. Eu sempre acreditei que você faria isso”, afirmou Prachak Sutham, um dos meninos que foi resgatado com Duangpetch em 2018.

CAVERNA INUNDADA

O time de futebol Moo Pa (javalis selvagens, em tailandês), era formado por 12 meninos com idades entre 11 e 16 anos e por um técnico de 25 anos.

Após um treino em 23 de junho de 2018, o grupo foi até uma caverna no Parque Florestal Tham Luang-Khun, no norte da Tailândia.

Uma chuva repentina e torrencial foi registrada, bloqueando a passagem de volta do grupo e dando início a uma operação de resgate que durou 17 dias, contou com mergulhadores internacionais e membros do Exército tailandês.