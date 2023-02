Roberto Naves pede à Câmara autorização para contrair novo empréstimo de até R$ 100 milhões

O prefeito Roberto Naves (PP) enviou à Câmara Municipal nesta quarta-feira (15) projeto de lei com pedido de autorização para contrair um novo empréstimo no valor de até R$ 100 milhões junto ao Banco do Brasil.

“Destinados a pavimentação, drenagem e recuperação de redes coletoras de águas, afetadas com as fortes chuvas”, justificou no texto, que tem pedido de tramitação em caráter de urgência.

Roberto argumenta no projeto que as receitas atuais não são suficientes para a realização das obras necessárias e que o município tem capacidade de pagamento.

Uma sessão extraordinária para análise e votação do projeto foi convocada pelo presidente Domingos Paula (PV), nesta quinta-feira (16).

Vale lembrar que no ano passado o prefeito contraiu empréstimo de R$ 500 milhões com a Caixa Econômica Federal. Os recursos foram destinados ao financiamento do programa Anápolis Investe.