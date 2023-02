Após confusão em condomínio de Anápolis, mulher arremessa pedra em adolescente: “Era pra ter matado”

Uma brincadeira de crianças, que acabou em um cano quebrado, gerou uma confusão generalizada em um condomínio de prédios no Bairro Santo André, região Sul de Anápolis.

O Portal 6 apurou que, por conta do episódio, uma mulher moradora do local ficou irritada e foi pra cima do adolescente, de 14 anos, o atacando com socos, tapas e chutes, na quarta-feira (15).

Segundo o relato, a mulher arremessou uma pedra contra um dos garotos, sem acertá-lo, e ele jogou de volta, também sem atingi-la. Então a mulher partiu para cima do adolescente.

A mãe da vítima, que estava no apartamento da família, viu a situação e desceu correndo para intervir.

Ao chegar no local, a vizinha correu e se trancou em casa. As duas discutiram, a mulher afirmou que a pedra arremessada “Era pra ter matado” e então a Polícia Militar (PM) foi acionada para resolver a situação.

Os agentes encaminharam os envolvidos à Central de Flagrantes, e foi registrada uma ocorrência de lesão corporal dolosa.