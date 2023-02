Leilão da Receita Federal tem iPad e Apple Watch por R$ 1.000

A Receita Federal vai leiloar 66 lotes de diversos itens a partir do próximo dia 27. Entre os objetos, estão os produtos iPad Air de 4ª geração e o relógio inteligente Apple Watch Series 7, ambos com lance mínimo de R$ 1.000.

Os lotes, com itens que foram apreendidos ou abandonados, são divididos em categorias como relógios, informática, artigo esportivo, eletrônico e joia. Os itens do edital podem ser examinados pessoalmente no Aeroporto de Guarulhos (Grande SP).

O pregão começa às 8h do dia 27 e termina às 20h do dia 6 de março. A sessão pública, com a classificação e ordenação das propostas, começa às 10h do dia 7.

Para participar do pregão, os interessados devem ter selo Prata ou Ouro, acessar o e-CAC (Centro de Atendimento ao Contribuinte) e clicar em “Sistema de Leilão Eletrônico”.

Para enviar as propostas, o usuário deve selecionar o edital nº 0817600/000001/2023 e clicar em “Incluir Proposta”. No Sistema Leilão Eletrônico, é possível ver o edital completo e os itens de cada um dos 66 lotes.