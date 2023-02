Conhecido pelos hits de sucesso como “Lê lê lê” e “Crime perfeito”, o cantor sertanejo João Neto, da dupla com Frederico, anunciou nas redes sociais que está curado de um câncer na tireoide.

No relato, publicado nesta sexta-feira (17), o artista revelou que estava passando por um tratamento contra a doença há um ano no Hospital de Amor Barretos, em São Paulo (SP).

Na publicação, João conseguiu emocionar os internautas ao aparecer deixando a unidade de saúde em uma cadeira de rodas enquanto relembra momentos marcantes desde o diagnóstico do câncer.

“Hoje eu tenho ainda mais razão para erguer as mãos ao céu e Te agradecer, pois com a sua ajuda, com a força da minha fé, eu consegui vencer esta dura batalha contra a doença.. Faz um ano “, escreveu ele na legenda.

No vídeo, o cantor também compartilhou algumas cenas vividas ao lado de familiares e amigos e finaliza a gravação com uma frase de agradecimento.

“Obrigado por tanto”, diz ele.