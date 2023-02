Homem armado rouba carro e faz live para mostrar crime

Um homem armado resolveu abrir uma live no momento em que roubava carros e aterrorizava motoristas no Rio de Janeiro. O vídeo tem repercutido nas redes sociais.

No começo das imagens, ele aparece já ao vivo ordenando que um motorista saísse de um carro branco. O assaltante também pega um cordão do homem antes de entrar no carro e sair em velocidade.

Na sequência, continua em live e dando ‘salves’ para quem o assistia. “Vou pegar outro agora”, avisou antes de fazer um novo assalto. Dessa outra pessoa, ele pega o carro e o telefone.

Procurada, a Polícia Civil afirmou que o homem já foi identificado e que ele já teria quatro passagens criminais em sua ficha.

“A 35ª DP (Campo Grande) instaurou um inquérito para investigar o caso. O homem foi identificado e, a partir de representação da autoridade policial, foi expedido mandado de prisão temporária contra ele. Diligências estão sendo feitas para localizá-lo”, diz a nota.

Enquanto isso, setores de inteligência da unidade, da 34ª DP (Bangu) e da 36ª DP (Santa Cruz) realizam pesquisas para localizar as possíveis vítimas para que elas sejam ouvidas.